Hilton Istanbul Maslak’tan yaza özel leziz ve hafif tarifler

Hilton Istanbul Maslak bünyesinde yer alan ve ‘Şehrin En İyi Otel Restoranı’ ödülüne sahip Zaxi Restoran’ın Executive Chef’i Ceyhan Aşcıoğlu, yaza özel birbirinden hafif ve leziz tariflerini paylaşıyor. Sektörde otuz yılı aşkın deneyimi ile yenilikçi ve özgün bir tarzda seçkin lezzetler hazırlayan Aşcıoğlu’nun yaza özel menüsünde kuşkonmazlı yaz çorbası, barbekü piliçli bahar salatası, merengli ve çilekli yaz tatlısı ile birlikte mürver çiçeği ve karpuz kokteyli bulunuyor.

Yazın tercihi salatadan yana olanlar için: Barbekü piliçli bahar salatası

Malzemeler:

Barbekü piliç şiş için;

150 gr. piliç göğüs

50 gr. kırmızı taze kapya biber (ince şişlik kesilmiş)

40 gr. kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

10 gr. susam (kavrulmuş)

1 çay kaşığı soya sos

½ çay kaşığı zerdaçal

½ çay bardağı çiçek yağı

2 adet bambu şiş

Bahar salata için;

½ adet taze avokado (ince dilimlenmiş )

20 gr. taze kapya biber (çok ince dilim şeklinde doğranmış)

5 adet kiraz domates

75 gr. kuzukulağı

75 gr. semizotu

2 çorba kaşığı extra soğuk sıkım zeytinyağı

Çok az tuz

1/3 yeşil limon suyu

Hazırlanışı: Piliçler orta boy kestane büyüklüğünde parçalara bölünür. Bir kabın içerisinde piliç ile birlikte barbekü piliç şişe ait tüm malzemeler ilave edilerek karıştırılır. İki adet çöp şişe marine edilmiş piliçler sırasıyla (piliç, kapya biber ve soğan) takılır. Izgarada veya tavada çiçek yağı ile kızartılır. Kızartma işleminden sonra üzerine kızarmış susamlar serpiştirilir. Salata malzemelerinin tümü derin bir kâseye alınıp karıştırılır. Tuz, zeytinyağı ve limon suyu ile lezzetlendirildikten sonra üzerine piliç şişleri yerleştirilerek servis edilir.

Yaza yakışan bir tat: Kuşkonmazlı yaz çorbası

Malzemeler (4 kişilik):

200 gr. taze kuşkonmaz (soyulmuş ve doğranmış)

80 gr. taze patates (soyulmuş ve doğranmış)

80 gr. havuç (soyulmuş ve doğranmış)

40 gr. beyaz kuru soğan (soyulmuş ve doğranmış)

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

½ çay bardağı krema

Hazırlanışı: Bir tencereye orta ateşte tereyağı ve zeytinyağı ilave edilir. Ardından sırası ile 30 saniye arayla öncelikle havuç, soğan, kuşkonmaz ve patatesler ilave edilerek 3-5 dakika kadar kavrulur. Üzerine 4 kişi için gerekli miktarda su ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Tüm malzemeler piştikten sonra blenderdan geçirilir. Ardından tuz ile lezzetlendirilir ve krema ile kıvam ayarı yapılarak servis edilir.

Hafif ve leziz: Merengli ve çilekli yaz tatlısı

Malzemeler (3 kişilik):

175 gr. pudra şekeri

3 yumurta akı

¼ çay kaşığı tuz

175 gr. pudra şekeri

500 ml. krema

1 vanilya çubuğu

1 yemek kaşığı pudra şekeri

250 gr. çilek

30 - 40 gr. taze yaban mersini

Hazırlanışı: Fırın 110°C'de önceden ısıtılır. 2 tepsi parşömen kâğıdı ile kaplanır. Ardından beze karışımına başlanır. Yumurta akları ve bir tutam tuz büyük bir karıştırma kabına alınarak hafifçe bir tel çırpıcı ile çırpılır. Çırparken pudra şekerinin 150 gramı yavaş yavaş beyazların içine ilave edilir ve böylece çırpma işleminin sonuna yaklaştığınızda tüm şeker eklenmiş olur. Ardından, bir spatula ile çırpılmış beyazlar ince bir şekilde tepsilerin üzerine yayılır. Tamamen yayıldıktan sonra kuruması ve gevrekleşmesi için fırına yerleştirilir. Bu birkaç saat sürebilir, ancak fırınınıza bağlı olarak ilk saatin ardından her yarım saatte bir kontrol edilmesi tavsiye edilir. Dokunduğunuzda içi boş ve kırılgan gibi görünen beze hazır demektir. Diğer taraftan krema hafifçe çırpılır. Arzuya göre miksere vanilya ve kalan 25 gr. pudra şekeri de eklenebilir. Çileklerin yarısı kremaya eklenir ve karıştırılır. Bezeyi yarım çay kaşığı büyüklüğünde parçalara ayırdıktan sonra bezenin yarıdan fazlası kremaya eklenilir. Krema bardaklara konur.( kâse veya Martini bardağı da olabilir). Kremanın katmanlarına çilek ve beze dönüşümlü olarak yerleştirilir. Son olarak Mereng karışımı biraz çilek ve çıtır beze ile bitirilir ve yaban mersini ile süslenir.

İçtikçe ferahlatan bir içecek: Mürver çiçeği ve karpuz kokteyli

Malzemeler (4 kişilik):

900 gr karpuz (kabuğu soyulmuş ve çekirdeksiz)

100 gr mürver çiçeği likörü veya şurubu

2 misket limonu, suyu sıkılmış

Hazırlanışı: Soyulan karpuz büyük parçalar halinde doğranır. -18 derecedeki dondurucuya koyulur ve en az 4 saat donmaya bırakılır. Dondurulan karpuz parçaları diğer malzemelerle birlikte karıştırıcıya (blender) aktarılır ve pürüzsüz olana kadar yüksek hızda karıştırılır. Karpuz hemen eriyebileceği için çok uzun karıştırılmadan servise hazır hale getirilir.

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