Hilmi Yavuz ile Post-truth Döneminde Hakikat Söyleminin Başkaldırısı

2017 yılından bugüne, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunan İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi - AURA İstanbul, 2024 yılında Cumartesi Aurası disiplinlerarası konferans dizisi etkinliklerini sürdürüyor.



1 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te AURA İstanbul'un Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenecek konferansa, "Post-truth Döneminde Hakikat Söyleminin Başkaldırısı" başlıklı konuşmasıyla şair, yazar ve düşünür Hilmi Yavuz konuk oluyor.

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