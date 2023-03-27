SnobMagazin.com

Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun Aşkı Dolu Dizgin Devam Ediyor

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Can Uzun, Arnavutköy'de trafikte seyir halinde objektiflere takıldı. İşte haberin detayları...

Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun Aşkı Dolu Dizgin Devam Ediyor

Hilal Altınbilek ve sevgilisi Mehmet Can Uzun, Arnavutköy'de trafikte seyir halinde görüntülendi. Gazetecileri gören çift, "Kolay gelsin" dedi.

Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun Aşkı Dolu Dizgin Devam Ediyor

Arkadaşlarından geldiğini söyleyen oyuncu ve sevgilisi, "Arkadaşımızın evine oturmaya gittik. Eve gidiyoruz şimdi de" diye konuştu. Altınbilek ve sevgilisi sorulan sorulara yanıt vermeden trafikte gözden kayboldu.

Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun Aşkı Dolu Dizgin Devam EdiyorAltınbilek'in makyajsız hali ve doğal güzelliği objektiflere böyle yansıdı.

Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun Aşkı Dolu Dizgin Devam Ediyor

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?