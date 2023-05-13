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Hilal Altın'dan yeni şarkı

Hüseyin Altın'ın kızı Hilal Altın, babasının Cennetim Sensin isimli şarkısını yeniden coverladı. İşte detaylar...

Hilal Altın'dan yeni şarkı

Bir döneme damga vuran, arabeskin taçsız kralı Hüseyin Altın'ın kızı Hilal Altın, babasının Cennetim Sensin isimli şarkısını yeniden coverladı.

Hilal Altın'dan yeni şarkı

Hilal Altın'ın günümüz soundlarını kullanarak yeniden hayat verdiği, yapımcılığını ise Hayrettin Güneş'in üstlendiği, Cennetim Sensin, isimli şarkı önümüzdeki günlerde Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan müzikseverlerle buluşacak.

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