Hilal Altın'dan yeni şarkı

Bir döneme damga vuran, arabeskin taçsız kralı Hüseyin Altın'ın kızı Hilal Altın, babasının Cennetim Sensin isimli şarkısını yeniden coverladı.

Hilal Altın'ın günümüz soundlarını kullanarak yeniden hayat verdiği, yapımcılığını ise Hayrettin Güneş'in üstlendiği, Cennetim Sensin, isimli şarkı önümüzdeki günlerde Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan müzikseverlerle buluşacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.