Hilal Altın, babası Hüseyin Altın ile düet yapacak

Son dönemlerde çıkardığı birbirinden güzel şarkılarla dikkat çeken Hilal Altın, bu kez arabesk müziğin duayen isimlerinden babası Hüseyin Altın ile düet yapacak. Şarkıcı, sözleri Fethi Demir’e, müziği Mehmet Aslan’a ait bir Hüseyin Altın klasiği olan ‘Dargınım’ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

BABASIYLA DÜET YAPACAK

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın, babasıyla düet yapacağı ‘Dargınım’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

‘DARGINIM’A DÜET GELİYOR

Hilal Altın, ‘Dargınım’ şarkısına babası usta sanatçı Hüseyin Altın ile düet yapmaya hazırlanıyor. Şarkının önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşması bekleniyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.