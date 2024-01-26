 Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında yaşamını yitirdi.



Korkusuz Korkak ve Gaddar Kerim rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Daha önce Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını söyleyen Taşdemir, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin" demişti.

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