Highlight Hotel kapılarını açtı

Ünye Madencilik firmasının sahibi olduğu, Yusuf Erbaş’ın Genel Müdürlüğünü yaptığı Highlight Hotel, luxury odaları, romantik atmosferi ve kendi bünyesinde yer alan popüler beachi ile misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunacak.
MİYA BEACH'TE ÜNLÜLER GEÇİDİ
Tatilde eğlence arayanlar için muhteşem bir manzaraya sahip Miya Beach, kaliteli mutfağı ve ünlü isimlerin sahne aldığı beach partileri ile Bodrum'un masmavi ve sofistike atmosferi eşliğinde misafirlerine huzurlu bir tatil sunuyor.
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