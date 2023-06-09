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Highlight Hotel kapılarını açtı

Masmavi denizi, sıcacık kumsalı muhteşem lezzetleri ve ünlü isimlerin happy hour partileri ile adından söz ettiren Highlight Hotel, bu yaz da Bodrum’un en gözde yerlerinden biri olan Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda misafirlerine masal tadında bir tatil sunacak.

Highlight Hotel kapılarını açtı

Ünye Madencilik firmasının sahibi olduğu, Yusuf Erbaş’ın Genel Müdürlüğünü yaptığı Highlight Hotel, luxury odaları, romantik atmosferi ve kendi bünyesinde yer alan popüler beachi ile misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunacak.  

Highlight Hotel kapılarını açtı

 

MİYA BEACH'TE ÜNLÜLER GEÇİDİ

 Tatilde eğlence arayanlar için muhteşem bir manzaraya sahip Miya Beach, kaliteli mutfağı ve ünlü isimlerin sahne aldığı beach partileri ile Bodrum'un masmavi ve sofistike atmosferi eşliğinde misafirlerine huzurlu bir tatil sunuyor.

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