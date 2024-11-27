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'Here' 29 Aralık'ta vizyonda

'Here' 29 Aralık'ta vizyonda... İşte detaylar...

'Here' 29 Aralık'ta vizyonda

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks ile Altın Küre ödüllü yönetmen Robert Zemeckis'i yeniden bir araya getiren 'Here',

 'Here' 29 Aralık'ta vizyonda

29 Aralık'ta sinemalarda olacak.

'Here' 29 Aralık'ta vizyonda
beIN MEDIA GROUP bünyesindeki MIRAMAX yapımı proje, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

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