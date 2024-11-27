 'Here' 29 Aralık'ta vizyonda

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks ile Altın Küre ödüllü yönetmen Robert Zemeckis'i yeniden bir araya getiren 'Here',

29 Aralık'ta sinemalarda olacak.



beIN MEDIA GROUP bünyesindeki MIRAMAX yapımı proje, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

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