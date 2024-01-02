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Herbal Essences’ın ‘Sülfatsız Aloe & Bambu’ serisiyle kış mevsiminde de saçlarınıza esneklik kazandırın

İngiltere’nin doğadan ilham alan 1 numaralı doğal saç bakım markası Herbal Essences’ın özel formüllü ‘Sülfatsız Aloe ve Bambu’ serisiyle saçlarınız güçlenip ihtiyacı olan neme ve esnekliğe kavuşsun…

Herbal Essences’ın ‘Sülfatsız Aloe & Bambu’ serisiyle kış mevsiminde de saçlarınıza esneklik kazandırın

İlhamını ve gücünü doğadan alan saç bakım markası Herbal Essences, Sülfatsız Aloe & Bambu serisiyle saçlarınıza ihtiyacı olan nem desteğini sağlıyor. Sülfatsız Aloe & Bambu serisi, 6 kat fazla aloe barındıran etkili içeriği sayesinde saçlara güç ve esneklik sağlarken kırıkları onarıyor. %93 doğal kökenli* şampuan ve %94 doğal kökenli* saç kremi, saça ve saç derisine uygun pH dengeleriyle kullanıcılarına rahatlatıcı bir bakım rutini sunuyor. 

 

Herbal Essences’ın ‘Sülfatsız Aloe & Bambu’ serisiyle kış mevsiminde de saçlarınıza esneklik kazandırın

 

Kış mevsiminde soğuğun etkisiyle kurularak kırılan saçlarınız Herbal Essences’ın Aloe & Bambu serisiyle hayat bulsun! Herbal Essences’ın sülfat içermeyen Aloe & Bambu serisi, saçlarınıza esneklik kazandırarak onları güçlendiriyor. Aynı zamanda doğal ve sülfatsız içeriği sayesinde saçları nemlendiren şampuan ve saç kremi, saçlara yumuşaklık kazandırıyor. Saçları onararak kırıklara iyi gelen Sülfatsız Aloe & Bambu serisi doğal bitki özleriyle saçlarınızın etkileyici bir şekilde kokmasını sağlıyor.   

Herbal Essences Aloe & Bambu serisiyle benzersiz duş deneyimi

İçeriği sayesinde saçları güçlendirip ihtiyacı olan nem desteğini sağlayan Aloe & Bambu serisi, sülfat barındırmamasına rağmen iyi köpürme özelliği sayesinde iyi performans sağlayarak kullanıcılara keyifli bir duş deneyimi sağlıyor.  

Bitkiler hakkında dünya devlerinden biri olarak kabul edilen Royal Botanic Gardens, Kew iş birliği ile üretilen bu ürün boyalı saçlarda da güvenle tercih edilebiliyor. 

Sülfatsız Aloe & Bambu serisiyle saçlara nem dengesi kazandırarak güçlendiren bakım:

Herbal Essences Sülfatsız Aloe & Bambu Şampuan: Sülfatsız içeriği ile saça ve saç derisinie uygun Ph dengesiyle eşsiz bir duş deneyimi sunuyor. 319.00 TL**

Herbal Essences Sülfatsız Aloe & Bambu Saç Kremi: Saçlara ihtiyacı olan nem dengesini kazandırarak saçları esnek hale getiriyor, koparak dökülmelerin önüne geçiyor. 319.00 TL**

* Saflaştırılmış su ve sınırlı işlem görmüş doğal kökenli bileşen maddeleri içermektedir.

** Fiyatlandırma ile ilgili nihai karar perakendeciye aittir.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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