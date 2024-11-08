 Hera müstakbel eltisi Beren Saat hakkında itiraflarda bulundu!

Göğüs dekolteli, deniz kızlarını andıran zarif elbisesiyle sahneye çıkan Hera, Nuit Blanche’da büyüleyici bir performans sergileyerek izleyicilere hem görsel hem de müzikal bir şölen sundu.

Gecenin ilk dakikalarında, Galatasaray’ın galibiyeti üzerine “Aşkın Olayım” şarkısıyla sahneye giriş yaptı. Bu özel gecede Hera’yı yalnız bırakan sevgilisi Ozan Doğulu’yu soran gazetecilere “Ozan, bir haftadır Kenan’la turnede; yorgun ama haftaya beni yalnız bırakmayacak!” diyerek açıklık getirdi.

Uzun süredir aşk yaşadığı Ozan Doğulu’yla olan ilişkilerinin hem müzikal hem de ruhsal anlamda kendisini beslediğini ifade eden Hera, “İşimde de aşkımda da beni teşvik ediyor,” diyerek sevgisini dile getirdi.

Eltilerinin arasının iyi olup olmadığı sorulduğunda ise müstakbel eltisi Beren Saat için, Gazetecilerin eltilerinin ilişkisi hakkındaki sorusuna Hera, Beren Saat’e dair içten bir yanıt verdi: “Aramız çok iyi. Beren gerçekten çok tatlı ve sevgi dolu bir kadın. Başından beri hiç burnu kalkık bir durumunu görmedim. Her zaman birbirimize kucak açıyoruz ve çok seviyoruz. İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz, bu yüzden özel günlerde ya da vakit buldukça bir araya gelebiliyoruz.”

Ozan Doğulu’nun çocuklarıyla ilişkisine de değinen Hera, onlarla anne-kız ve abla-kız ilişkisi kurduğunu belirterek ailece mutlu olduklarını ifade etti.



ŞIK AMA HESAPLI!

Şıklığıyla dikkat çeken Hera, kıyafet tercihlerinde ise hesaplı olduğunu vurguladı. “Marka aldığım kıyafetler de var, ama ekonomik kriz ortada. Uygun fiyatlı ama güzel kıyafetler tercih ediyorum,” dedi. Sahne kostümleri için harcama sınırını soranlara ise espirili bir yanıt verdi: “200 bin lirayı kıyafete ayırmam, onu cebime koyarım! Kendime bir bütçe belirliyorum ve onu aşmıyorum.”

Son dönemde dinleyicilerden olumlu dönüşler alan “Alacağı Olsun” şarkısı hakkında da konuşan Hera, “Söz ve müzik bana ait, düzenlemesini ise Ozan yaptı. Besteciliğimi kanıtlayan bir iş oldu,” diyerek memnuniyetini paylaştı. Şimdilerde ise bir Serdar Ortaç şarkısı için stüdyoya gireceğini belirtti.

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