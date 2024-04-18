 Her yere altı aylık kızı Tiara Manolya'yı götüren Wilma Elles'ten bakıcı açıklaması

Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ve altı aylık kızı Tiara Manolya ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, "Tasarımcılarla çalışmalarımız var. Güzel oluyor. Tiyatro, film çekimi ve etkinlikler yoğun geçiyor" dedi.



Kızından bahseden Elles, "Bana çok düşkün. İkizler böyle değildi. Tek çocuk olunca inanılmaz düşkün oluyor. Bakıcının kolu kırıldı. Biz de bakıcısız idare ediyoruz" diye konuştu.

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