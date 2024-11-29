  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Her Şeyin Başı Merkür'ün fragmanı yayınlandı

Sinem Kobal ve Alp Navruz’un başrollerini paylaştıkları Her Şeyin Başı Merkür filminin fragmanı yayınlandı. Nil Karaibrahimgil’in eğlenceli şarkısıyla aşk ve macera dolu romantik komedi filmi, 13 Aralık’ta vizyonda.

'Her Şeyin Başı Merkür'ün fragmanı yayınlandı

Sinem Kobal ve Alp Navruz’un başrollerini paylaştıkları Her Şeyin Başı Merkür filminin fragmanı yayınlandı. Nil Karaibrahimgil’in eğlenceli şarkısıyla aşk ve macera dolu romantik komedi filmi, 13 Aralık’ta vizyonda.

 'Her Şeyin Başı Merkür'ün fragmanı yayınlandı

Her Şeyin Başı Merkür filminin fragmanı önceki gün yayınlandı. Sosyal medyada yankı uyandıran, renkli ve eğlenceli görüntüleriyle dikkat çeken filmin fragmanı kısa sürede büyük izlenme rakamlarına ulaştı. İdealist hayallerle mesleğe başlayan Elif’in iş ve aşk hikayesini eğlenceli bir dille ele alan film, vizyon tarihi için geri sayıma başladı.

'Her Şeyin Başı Merkür'ün fragmanı yayınlandı
Ayşe Balıbey'in ses getiren romanından uyarlayarak senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu eğlenceli romantik komedi, 13 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. Hikayesiyle merak uyandıran Her Şeyin Başı Merkür filminin fragmanında eğlenceli görüntülere Nil Karaibrahimgil’in ‘Ben Aptal mıyım’ şarkısı eşlik etti.

'Her Şeyin Başı Merkür'ün fragmanı yayınlandı
Filmde çiçeği burnunda bir gazete çalışanı olan Elif, savaş muhabiri olma hayali kurarken astroloji yazarı olarak göreve başlıyor. Burçlar hakkında bilgisi olmamasına rağmen mesleğini yapmaya çalışan Elif, hiç beklemediği maceralar yaşıyor. Uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönen Sinem Kobal ve Alp Navruz’u buluşturan projenin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açıkgöz, Buse Kara, Ayşegül Aslan Öcal, Su Şanad, Koray Kadirağa, Cansın Çekili, İsmail Saymaz yer alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan gelişmeler!
  Magazin

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan gelişmeler!

Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne için Londra'ya gidiyor!
  Magazin

Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne için Londra'ya gidiyor!

Mimar Sinan Kuran'dan yeni proje
  Hayatın İçinden

Mimar Sinan Kuran'dan yeni proje

Zeynep Casalini'den şok eden intihar itirafı! Sezen Aksu intihardan döndürdü!
  Magazin

Zeynep Casalini'den şok eden intihar itirafı! Sezen Aksu intihardan döndürdü!

Güzide Duran'dan boşanma açıklaması!
  Magazin

Güzide Duran'dan boşanma açıklaması!

Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül
  Magazin

Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül