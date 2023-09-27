“Her Şeye Rağmen”e muhteşem gala  

Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikayesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filminin galası önceki gece Kanyon AVM Paribu Cineverse’de yapıldı. Sinema, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından bin kişilik kalabalık bir davetli gurubunun katıldığı gala gecesinde 7 salonda film izlendi.

Adana’da başlayıp Hollywood’a kadar uzanan hikayesiyle dikkat çeken filmde, İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor. Film, çekimler sırasında Pandemi kısıtlamalarına, vizyona gireceği tarihte ise Türkiye’de on bir ili sarsan büyük deprem felaketine denk gelmiş, gösterim tarihi ertelenmişti.

Uzun yıllar Almanya’da “Müthiş Türk” olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan’ın hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Adana’dan Almanya’ya, Palme de Mallorca’dan Holywood’a kadar uzanan dramatik ve başarı öyküsünde İlhan Doğan’ı beyaz perde de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyorlar.

Avrupa’da elde ettiği başarıları nedeniyle “Müthiş Türk olarak adlandırılan İlhan Doğan, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Neo Nazi cinayetlerinin aydınlatılamamasını protesto etmek için, uzun yıllar yaşadığı Almanya’yı tepki göstererek terk etmişti.

Çekimler Türkiye ve Almanya’da yapıldı.

Çekimleri Türkiye ve Almanya’da yapılan, yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı, Türk ve Alman oyunculardan oluşan “Her Şeye Rağmen” filminin başrollerinde Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in yanı sıra Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mırza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser yer alıyor. Müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan “Her Şeye Rağmen” filmi 29 Eylül Cuma günü izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon ve dramatik sahnelerin sıklıkla yer aldığı filmin ikinci galası ise hikayenin başladığı yer olan Adana’da 29 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Filmin galası muhteşem oldu...

Merakla beklenen ve altmış iki ülkeye satışı yapılan “Her Şeye Rağmen” filminin galası Kanyon AVM’deki Paribu Cineverse salonlarında yapıldı. Sinema, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından bin kişilik kalabalık bir davetli grubunun katıldığı gala gecesinde film aynı anda beş ayrı salonda izlendi. İlhan Doğan’nın da hazır bulunduğu galaya yönetmen Erdal Murat Aktaş, filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in yanı sıra Meral Yüzgüleç, Kaan Maximilianus Kaiser, Barbara Sotelsek, Holger Doelman, Ahmet Enes Petek, Yalçın Zobu, Salih Demir Ural, Mirza Sakiç, Hasan Demirtaş, Aslı Sevi katıldılar.

Galaya katılan isimler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yapımcı Şükrü Avşar, İnter Medya Yönetim Kurulu Başkanı Can Okan, iş insanı Yüksel Mermer, iş insanı Sevim Aydın, Mars Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Barış Akbaş, iş insanı Remzi Dursunkaya, iş insanı Hilal Suerdem, Ekrem Uca, Aslıhan Karalar, Ayten Uncuoğlu, Bülent Bilgiç, Ahmet Selçuk İlkan, Aysun Kaya, Eylem Şenkal, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz, Ece Gürsel, Zeynep Tunuslu, Özlem Çınar, Nihal Koç vardı.

Diplomatik misyonda film galasına katıldı

Filmi izlemeye gelenler arasında İstanbul’da görev yapan diplomatlarda vardı. Altmış iki ülkeye satışı yapılan filmin İstanbul’daki galası için iş insanı İlhan Doğan’nın davetlisi olarak katılan diplomatlar arasında Brezilya Başkonsolosu, Malezya Başkonsolosu, Venezuela Başkonsolosu, İran Başkonsolosu, Arjantin Başkonsolosu, Hırvatistan Başkonsolosu, İsveç Konsolosluğu proje yöneticisi, Gürcistan Başkonsolos yardımcısı da kendileri için hazırlanan özel salonda filmi İngilizce alt yazılı olarak izlediler.

Rıza Akın unutulmadı…

Filmde Erkan Petekkaya’nın oynadığı İlhan karakterinin babasını canlandıran ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Rıza Akın’da unutulmadı. Filmin gösterildiği salonların önündeki fuaye alanında çiçeklerle süslenmiş fotoğrafı da konularak gecede anılan Rıza Akın’ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro’da galaya katılanlar arasındaydı. Filmin oyuncuları galada Rıza Akın’nın fotoğrafı önünde oturarak topluca fotoğraf çektirdiler ve “Rıza abide aramızda” dediler.

Filmin “token”ı çıkıyor bu da dünyada bir ilk…

“Her Şeye Rağmen” filmi bir ilke de imza atarak adından söz ettirdi. Filmin Dubai’deki gösterimi sırasında filmden etkilenen Dubai merkezli bir şirketin yöneticisi filmin “token”nini tüm dünyada çıkartma teklifi yaptı. Yapılan anlaşma ile filmin token’i yatırımcılar için piyasaya çıkacak. İlhan Doğan yaptığı açıklamada “Bu dünyada ilk kez yapılıyor ve bir filmin dijital parası token’ı çıkıyor. Bu bizim buradan da para kazanalım diye bir çabamızdan değil. Filmin bir konsepti bir marketingi var. Arkasında bir konsepti olan ‘token’ para kazanıyor” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.