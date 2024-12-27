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SnobMagazin.com

Her sayfasında yeni bir hikaye

Cosmopolitan Türkiye, dördüncü sayısıyla okuyucularıyla buluştu. Aralık 2024/Ocak 2025 sayısı, yeni yıl heyecanıyla üç kapak birden sunuyor. Kapak yıldızları ise üç güçlü ve yetenekli isim: Hande Baladın, Özge Gürel, ve Güneş.

Her sayfasında yeni bir hikaye

Cosmo’nun kapak yıldızlarından olan Güneş, müzikal yolculuğunu ve yeni albüm hazırlıklarını anlatıyor. Synthpop ağırlıklı yeni albümüne dair detaylar veren Güneş, müziğinin deneyimleriyle zenginleştiğini ve bir gün geriye dönüp baktığında tamamlanmış bir hikaye oluşturmak istediğini söylüyor.

Her sayfasında yeni bir hikaye

Milli voleybolcu ve Red Bull sporcusu Hande Baladın, kararlılık ve disiplinle örülmüş hayat hikayesini paylaşıyor. 2025’e “Ne yıldı ama!” diyerek hazırlanan Hande, kadınların gücünü ve tutkusunu her yönüyle ortaya koyuyor.

Her sayfasında yeni bir hikaye

Yeni projeleriyle 2025’e hızlı bir giriş yapan oyuncu Özge Gürel, seyahat tutkusu ve gündelik hayata dair düşüncelerini Cosmo ile paylaşıyor. Bakü’de bir film ve Antep’te geçen bir dijital dizinin çekimlerinden bahseden Gürel, aşkın en hesapsız duygularla yaşandığını dile getiriyor.

Her sayfasında yeni bir hikaye

Orta kapakta yer alan Furkan Andıç, kariyerinin 15. yılında oyunculuktan yönetmenliğe geçiş sürecini ve hikaye anlatıcılığına yeni bir perspektifle yaklaşma hedeflerini anlatıyor. 

Bu sayıda, sürpriz bir buluşma: Aleyna Tilki, Teoman ile röportaj yapıyor. Eğlenceli ve derin bir sohbet, okuyucuları bekliyor.

Her sayfasında yeni bir hikaye

COSMO SORDU: AŞKIN YAŞI KAÇ?

Sia Insight iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırma, yaş farkının ilişkilerdeki dinamiklere etkisini ele alıyor. Araştırmaya katılan kadınların %73’ü, “Erkek büyük olmalı” görüşünü savunuyor. İlginç sonuçlar ve tartışmalar bu sayıda. 

Arka kapağını ‘Besties Shopping Guide’ kapağına ayıran ve Cosmo editörlerinin en iyi ürünleri seçerek hazırladığı alışveriş rehberiyle Cosmopolitan Türkiye yeni sayısıyla da  okuyucularıyla buluşuyor.

 

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