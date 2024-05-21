Her Kadın Kendi Tarzını İfade Etmeli

Abacı Atelier, modanın yeni trendlerini yakından takip eden stratejisini, online mecradan kendi mağazalarına taşıyor.

Mehtap Abacı’nın hikayesi, çocukluğuna dayanıyor. Markası Abacı Atelier’in temellerini aslında farkında olmadan küçükken atmış. Annesinin diktiği kıyafetler ona, zaman içinde tüm kadınların stilini ve tarzını bulma yolculuğunda ilham olmuş. Şimdilerde ise markasının büyümesine odaklıyor… Hikayesini kendisinden dinliyoruz.

SnobMagazin: Sektöre adım atmaya ne zaman karar verdiniz? Markanızın bir hikayesi var mıdır?

Bizler küçük iken kardeşlerimin ve benim tüm kıyafetlerimizi annem dikerdi. Kalıpları yerleştirir kesme işini bize bırakırdı. Bir tane bebeğim vardı sadece, bana ne dikilirse takım olalım diye bende aynısını ona dikerdim. Kamuda çalışmasaydım kesinlikle daha öncesinde başlamıştım. Mağaza açma fikri oluşmaya başladığında Anadolu’da uzun yıllar geçirmiş biri olarak oradaki kısır döngüyü bildiğim için mağaza konumlandırmasını memleketim olan Konya’da yapmaya karar verdim.

SnobMagazin: İstanbul dışında açtığınız mağazalarda nelere önem veriyorsunuz?Yeni şubeler açılacak mı?

AbacıAtelier modanın yeni trendlerini yakından takip eden stratejisini, online mecradan kendi mağazalarımıza taşıyoruz. Konsept mağazalarımız üstünden takipçilerimize ulaşırken, daha fazla seçenek sunuyoruz. Evet yeni şube projelerimiz var. Anadolu şehirlerine, İstanbul'un trendlerini taşımaya kararlıyız. İlk mağazamız oldukça ses getirdi. Konya'nın ardından yeni yatırımlara hazırlanıyoruz. İnternet üzerinden yaptığımız satışlarda, en çok talep 'Mağaza açılışı' oldu. Giyimine özen gösteren hanımlar, ekranda gördüğü ürünleri denemek, üstünde görmek, test etmek dokunarak incelemek istiyor. Satış ağımızdaki tüm ürünleri ve daha fazlasını mağazalarımıza taşıyoruz.

SnobMagazin: Gelecek hedefleriniz nelerdir? Müşterilerinizle nasıl daha yakın bir iletişim kurmayı planlıyorsunuz?

Mağazamızın gelecek hedeflerinden biri, müşteri tabanımızı genişletmek ve yeni pazarlara açılmaktır. Bu doğrultuda, online platformlarımızı güçlendirecek ve dijital pazarlama stratejilerimizi optimize edeceğiz.

Müşterilerimizle daha yakın bir iletişim kurmak için, sadakat programları ve özel etkinlikler gibi etkileşimli platformlar oluşturmayı planlıyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerine daha fazla önem vererek, onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve mağazamızı onlara daha uygun hale getirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerine katılımımızı artırarak, müşterilerimizle duygusal bir bağ kurmayı ve topluma olan katkımızı artırmayı planlıyoruz. Bu, markamızın sadece bir alışveriş yeri olmanın ötesine geçerek, bir topluluk ve değerler zinciri haline gelmesine yardımcı olacaktır. Misyonumuz gereği, her kadının kendi tarzını ifade etmesinin ve kendine güvenmesinin önemli oldunu savunmaktayız. Mağazamızı diğerlerinden ayıran özelliklerimiz arasında, geniş ürün yelpazemiz, kaliteli hizmet anlayışımız ve müşteri odaklı yaklaşımımız bulunmaktadır.



SnobMagazin: Ürün seçiminde hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz ve müşteri memnuniyetini sağlamak için hangi adımları atıyorsunuz?

Ürün seçiminde müşteri taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulunduruyoruz. Kaliteli malzemeler ve işçilikten ödün vermeden, uygun fiyatlarla ürünler sunmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, müşteri memnuniyetini sağlamak için esnek iade ve değişim politikaları ile müşterilerimizin güvenini kazanmayı hedefliyoruz.

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