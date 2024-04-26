Her gece değişen interaktif komedi

Polisiye interaktif komedi Şen Makas, 2019’da modern dünya için, izleyicilerinin cep telefonunu açık bırakıp, seyirci koltuğundan olduğu kadar, sosyal medyadan da katılım sağlayabilecekleri şekilde güncellenmişti. Melek Baykal’ın başrolde olduğu oyunda, komiser rollerinde Jess Molho ve Özgür Yetkinoğlu rol almıştı.

Türkiye’nin her köşesinde kapalı gişe oynanan komedi, sezon başında Melek Baykal ve Jess Molho’nun çekimleri nedeniyle repertuardan kaldırılmıştı. Ancak yoğun ve talep ilgi üzerine, tekrar sahneye taşınıyor.

HER GECE BAŞKA OYUN HER GECE BAŞKA KAHKAHA

Amerikan Tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabına geçen Şen Makas’ta 4 katil zanlısı var. Seyircilerin tanıklığı üzerine katil her gece değişebiliyor ve oyun farklı bir sonla bitebiliyor. Bu özelliği ve değişen komedi unsurları nedeniyle oyunu defalarca izleyen, hatta kendi istedikleri katilin hesap verebilmesi için grup bileti alan seyirciler var.

Oyunun bu özelliği, oyuncuların da tiyatroda pek nadir görülen bir karar alarak, rol değiştirmelerine neden oldu. Şen Makas’ın yeni versiyonunda, Fatih Gülnar, Özgür Yetkinoğlu ile Özgür Yetkinoğlu da Selim Tezin ile rolleri değişecek. Melek Baykal ve Jess Molho’nun rollerine devam edecekler. Böylece, oyunun tanıtımında kullanılan “her gece başka oyun her gece başka kahkaha “ sloganı daha çok hayat bulacak.

Nedim Saban’ın sahneye taşıdığı interaktif komedi oyunu Şen Makas’ın müzikleri Flört Grubundan Çağatay Kerhibara ait. Oyunda Melek Baykal, Fatih Gülnar, Müge Kement, Özgür Yetkinoğlu, Selim Tezin ve Jess Molho rol alacak.

ŞEN MAKAS MAYIS AYI OYUN TARİHLERİ

5 Mayıs Pazar 15.00 ve 18.30 FMV Işık Okulları Nişantaşı Muvaffak Benderli Salonu

6 Mayıs 20.30 Trump Sahne

7 Mayıs 20.30 Moi Sahne

21 Mayıs 20.30 Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi

31 Mayıs 20.30 Moi Sahne

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