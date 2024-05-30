DG Art Project Piyalepaşa’nın sahibi Arzu Gündoğdu her daim işinin başında.

Nişantaşı-Piyalepaşa arasında sanat merkezlerinde mekik dokuyan Arzu Gündoğdu yakın dostu aynı zamanda iyi bir koleksiyoner adayı olan arkadaşı genç iş insanı Hasan Keydal Piyalepaşa DG Art galesinin ziyaret etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.