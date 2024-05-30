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Her daim işinin başında

DG Art Project Piyalepaşa’nın sahibi Arzu Gündoğdu her daim işinin başında.

Her daim işinin başında

DG Art Project Piyalepaşa’nın sahibi Arzu Gündoğdu her daim işinin başında.

 Her daim işinin başında

Nişantaşı-Piyalepaşa arasında sanat merkezlerinde mekik dokuyan Arzu Gündoğdu yakın dostu aynı zamanda iyi bir koleksiyoner adayı olan arkadaşı genç iş insanı Hasan Keydal Piyalepaşa DG Art galesinin ziyaret etti.

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