Hem mekana hem sahneye renk katıyor

Zaman zaman marinanın atmosferine renk katan Barış Yıldırım, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Müzik tutkusuyla bilinen Barış Yıldırım, sahnede seslendirdiği şarkılarla da kalpleri fethediyor.

Bodrum'un büyüleyici manzarası eşliğinde, onun enerjisiyle dolu performansları, Bodrum Marina Yacht Club'un ayrıcalıklı atmosferini daha da özel kılıyor.

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