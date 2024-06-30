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Hem mekana hem sahneye renk katıyor

Bodrum Marina Yacht Club'un başarılı müdürü Barış Yıldırım, işinin yanı sıra sahne performansıyla da dikkat çekiyor.

Hem mekana hem sahneye renk katıyor

Zaman zaman marinanın atmosferine renk katan Barış Yıldırım, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Müzik  tutkusuyla bilinen Barış Yıldırım, sahnede seslendirdiği şarkılarla da kalpleri fethediyor.

Hem mekana hem sahneye renk katıyor

Bodrum'un büyüleyici manzarası eşliğinde, onun enerjisiyle dolu performansları, Bodrum Marina Yacht Club'un ayrıcalıklı atmosferini daha da özel kılıyor.

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