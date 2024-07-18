  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Helin Kandemir partneri Onur Seyit Yaran hakkında konuştu!

Ünlü oyuncu Helin Kandemir partneri Onur Seyit Yaran hakkında konuştu! İşte detaylar...

Helin Kandemir partneri Onur Seyit Yaran hakkında konuştu!

Bihter filminde canlandırdığı Nihal karakteriyle büyük beğeni toplayan ve son dönemin en parlayan yıldızlarından biri olan Helin Kandemir, bunaltıcı sıcaklarda tatil yapmak yerine sette vakit geçiriyor. Onur Seyit Yaran ile başrollerini paylaştığı “Aşkın Yüzü” filmi için yoğun bir tempoda çalışan Kandemir, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

 Helin Kandemir partneri Onur Seyit Yaran hakkında konuştu!

Tatil yerine çalışmayı tercih eden Kandemir, “Yazın çalışmayı daha çok seviyorum. Çekimler 10 gün sonra bitiyor. Bu işle beraber çok güzel dostluklar kazandık, Onur Seyit’i de tanıdığıma çok mutluyum. Çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Çok tatlı, çok profesyonel,” diyerek rol arkadaşına övgüler yağdırdı.

 Helin Kandemir partneri Onur Seyit Yaran hakkında konuştu!

Oyunculuğa 3.5 yaşında başlayan Helin Kandemir, “Aşkın Yüzü romantik bir büyüme hikayesi. Benim için de öyle oldu. Artık çocuk oyunculuğundan kadın oyunculuğuna geçiyorum. Bu benim için bir geçiş dönemi. Geçiş döneminde genç insanların hikâyesini anlatıyor. Yaşımı oynadığım için çok mutluyum. Seyirciyle umarım karşılığını da bulacak” dedi.

BODRUM VE ÇEŞME YERİNE MAHREMİYETİ TERCİH EDİYORUM
Türkiye’de tatil yaparken paparazilere bikinili yakalanma korkusu yaşıyor musunuz sorusuna Kandemir, “Bodrum, Çeşme çok kalabalık oluyor. Ben tatilde daha mahrem yerleri tercih ediyorum. Bedenlerimizle barışık olmak kıymetli. Hiç öyle bir korkum yok” diyerek cevap verdi.

Helin Kandemir partneri Onur Seyit Yaran hakkında konuştu!

Set öncesi Berlin ve İspanya’da tatil yapan Kandemir, “Yurtdışına gitmeyi çok seviyorum. Çok güzel geçti. Farklı kültürler gördüm. Berlin ve İspanya harikaydı. Orada bile sevenlerimle karşılaştım. Ailenle ve arkadaşlarınla vakit geçirirken tanınan biri olduğunu unutuyorsun. Yaptığınız işin dünyanın bir ucunda bile kıymetle sahiplenildiğini görmek çok güzel. Bu yüzden çok mutlu oldum. Vizem bitmeden görebildiğim bütün ülkeleri görmek istiyorum” diye ekledi.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı
  Magazin

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı

İpek Yazıcı, kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafının yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi
  Magazin

İpek Yazıcı, kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafının yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

Ata Demirer'den milyonluk yatarım!
  Magazin

Ata Demirer'den milyonluk yatarım!

Derya Tuna kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında konuştu!
  Magazin

Derya Tuna kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında konuştu!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı!
  Magazin

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı!

Ünlü model Didem Soydan'dan dikkat çeken çekim!
  Magazin

Ünlü model Didem Soydan'dan dikkat çeken çekim!