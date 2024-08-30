 Helin Kandemir'in dizi heyecanı

Helin Kandemir, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Son dönemin yıldız isimlerinden olan oyuncu,



tarzıyla dikkat çekti.



Basın mensuplarına poz veren Kandemir,



heyecanını paylaştı.

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toplayan oyuncu, "Yeni dizi başlayacak.



Onun heyecanını yaşıyorum" dedi.

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