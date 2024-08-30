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Helin Kandemir'in dizi heyecanı

Helin Kandemir'in dizi heyecanı. İşte detaylar...

Helin Kandemir'in dizi heyecanı

Helin Kandemir, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Helin Kandemir'in dizi heyecanı
Son dönemin yıldız isimlerinden olan oyuncu,

Helin Kandemir'in dizi heyecanı
tarzıyla dikkat çekti.

Helin Kandemir'in dizi heyecanı
Basın mensuplarına poz veren Kandemir,

Helin Kandemir'in dizi heyecanı
heyecanını paylaştı.

 Helin Kandemir'in dizi heyecanı

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Helin Kandemir'in dizi heyecanı
toplayan oyuncu, "Yeni dizi başlayacak.

Helin Kandemir'in dizi heyecanı
Onun heyecanını yaşıyorum" dedi.

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