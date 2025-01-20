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Helin Kandemir: Filtrelerin kaldırılması benliğimizi özgürleştiriyor

Helin Kandemir: Filtrelerin kaldırılması benliğimizi özgürleştiriyor. İşte detaylar...

Helin Kandemir: Filtrelerin kaldırılması benliğimizi özgürleştiriyor

Son dönemin en gözde oyuncularından Helin Kandemir, Instagram’ın güzellik filtrelerini kaldırma kararını memnuniyetle karşılayan isimlerden biri oldu.

 Helin Kandemir: Filtrelerin kaldırılması benliğimizi özgürleştiriyor

Genç oyuncu, bu değişikliğin bireylerin kendilerini oldukları gibi kabul etmesi adına önemli bir adım olduğunu vurgularken, bu konuda umut dolu mesajlar verdi.

 Helin Kandemir: Filtrelerin kaldırılması benliğimizi özgürleştiriyor


“Kendin olmanın ve kendin gibi kalmanın moda haline gelmesi, ruh sağlığımız adına umut verici bir gelişme. Güzellik endüstrisinin sürekli ‘daha genç, daha zayıf, daha iyi’ olmamızı dayatan propagandasıyla başa çıkarken, sosyal medyada filtrelerin kaldırılması, bizi kendimizi olduğumuz gibi, açık ve aleni bir şekilde temsil etmeye yönlendiriyor,” diyen Kandemir, bu adımı olumlu bulmakla birlikte yeterli olmadığının da altını çizdi.

 Helin Kandemir: Filtrelerin kaldırılması benliğimizi özgürleştiriyor


Görünür bir meslekte olmanın sorumluluğunu taşıyan oyuncu, “Filtrelerin kaldırılması önemli bir başlangıç, ancak özellikle bizim gibi göz önünde olan insanlar için daha köklü değişikliklere ihtiyaç var.

 Helin Kandemir: Filtrelerin kaldırılması benliğimizi özgürleştiriyor


Bu değişim önce kafamızda, sonra kalbimizde ve ardından hayat tarzımızda başlamalı,” ifadeleriyle dikkat çekti.

 

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