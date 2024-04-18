Helin Kandemir'den aşk itirafı!

Oyuncu Helin Kandemir, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Projelerinden bahseden oyuncu, "Netflix'e iş yaptım o bitti. Çok sevdiğim işti. Canan Ergüder ile oynadım. Onunla göz göze oynadığım için mutluyum. Tatil şu an. Haftaya Barselona'ya gideceğim. Yurt içinde Urla'ya gideceğim. Piyano derslerim var" dedi.



Oyuncu, "Urla'dan ev alan ünlü isimler var. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Daha önce gitmedim. Merak ediyorum. İleride neden olmasın?" yanıtını verdi. Yeni eve taşındığını belirten Kandemir, "Çok eşya sevmiyorum. Evin boş hali daha iyi" dedi.



ÇOK HIRSLI BİRİ DEĞİLİM

'Balina' tiyatro oyunu devam eden oyuncu, "Muhtemelen seneye devam ederiz. Hazirana kadar oynayacağız bu sene... Sahnede halen öğreniyorum" ifadelerini kullandı.



'Aşk-ı Memnu' kitabından uyarlanan 'Bihter' filminde Nihal karakterine hayat veren Kandemir, "Şahane arkadaşlar edindim. Halen setten görüştüğüm arkadaşlarım var. Güzel bir hikayeydi. Hazal Kaya ile görüşme imkanım olmadı. Güzel destekledi beni... 'Aşk-ı Memnu'yu izlemiştim. Hazal çok yetenekli. Ondan ilham aldığım şeyler tabii oldu" ifadelerini kullandı. Hayatında kimsenin olmadığını belirten Kandemir, "Çok çalışıyorum. Sadece aileme ve arkadaşlarıma temas ediyorum. Gencim ve hiçbir şeye kapalı değilim" şeklinde konuştu. Oyuncu, "Ödüller aldınız. Ne gibi hayalleriniz var?" sorusuna, "Çok hırslı biri değilim ama sonu ne olursa olsun mutlu olmak isterim" yanıtını verdi.

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