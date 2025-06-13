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Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret!

Ünlü oyuncu Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret! İşte detaylar...

Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret!

Başarılı oyuncu Helin Kandemir, Sen Değilim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

  Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret!

Kandemir, "Onların bu yoğun sevgisi beni çok mutlu etti.

  Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret!

Hiç bu kadar güzel hissetmemiştim.

  Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret!

Onlara da iyi geldiğimi hissettim" dedi.

Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret!

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