  Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret!

Başarılı oyuncu Helin Kandemir, Sen Değilim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

Kandemir, "Onların bu yoğun sevgisi beni çok mutlu etti.

Hiç bu kadar güzel hissetmemiştim.

Onlara da iyi geldiğimi hissettim" dedi.

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