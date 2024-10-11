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Helikopter pistinden muz bahçesine farklı bir proje

Aslı Hünel’in yeni teklisi ‘Bundan Bahsetsin’e hem Boğaz manzaralı helikopter pistinde hem de Mersin'deki bir muz bahçesinde çekim yaptı.

Helikopter pistinden muz bahçesine farklı bir proje

Sony Music etiketiyle dijital platformlarda yerini alan ‘Bundan Bahsetsin’in söz ve müziği Özlem Güneykaya, düzenlemesi de Ceyz’in imzasını taşıyor. Hatta şarkıda farklı sound’u ile Ceyz de Hünel’e ediyor. 

Helikopter pistinden muz bahçesine farklı bir proje

Aslı Hünel’in yenilikçi müzik tarzının da oldukça dikkat çektiği ‘Bundan Bahsetsin’in İstanbul Boğazı manzaralı bir helikopter pistinde çekilen klibinin yönetmeni ise Erkan Nas oldu.

Helikopter pistinden muz bahçesine farklı bir proje

Aslı Hünel, şarkısının kapak çekimlerini ise Mersin’deki bir muz bahçesinde gerçekleştirdi. Hünel, klibinde Lübnanlı modacı Fouad Sarkis’in tasarım elbiseleri ve spor giyinmeyi tercih etti.

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