Helikopter pistinden muz bahçesine farklı bir proje

Sony Music etiketiyle dijital platformlarda yerini alan ‘Bundan Bahsetsin’in söz ve müziği Özlem Güneykaya, düzenlemesi de Ceyz’in imzasını taşıyor. Hatta şarkıda farklı sound’u ile Ceyz de Hünel’e ediyor.

Aslı Hünel’in yenilikçi müzik tarzının da oldukça dikkat çektiği ‘Bundan Bahsetsin’in İstanbul Boğazı manzaralı bir helikopter pistinde çekilen klibinin yönetmeni ise Erkan Nas oldu.

Aslı Hünel, şarkısının kapak çekimlerini ise Mersin’deki bir muz bahçesinde gerçekleştirdi. Hünel, klibinde Lübnanlı modacı Fouad Sarkis’in tasarım elbiseleri ve spor giyinmeyi tercih etti.

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