Head&Shoulders Duygu Özaslan ile yeni ürün serisini tanıttı

Head&Shoulders, en yeni dökülme karşıtı uzman serisi DERMAXPRO Scalp & Hair Revitaliser’ı 2 Mayıs Perşembe günü Momo Bebeköy’de gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Head&Shoulders ve DERMAXPRO’nun rahatlatıcı ve premium dünyasına tanıklık eden davetliler keyifli vakit geçirdi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Özge Tanju etkinlikte; “Head&Shoulders DERMA Xᴾᴿᴼ Scalp & Hair Revitaliser serisini saç dökülmesi ve saç derisi problemlerine sahip insanların faydalanması için ürettik. Kadınlar stresli dönemlerinde, menopozla birlikte ve doğum sonrası gibi dönemlerde saç dökülmesi ve incelmesi problemleri artıyor. Biz de Head&Shoulders DERMA Xᴾᴿᴼ Scalp & Hair Revitaliser serimizin içerisinde barındırdığı kafein ile saç dökülmelerini %95’e kadar engellerken faydalı içeriğiyle saç derimize ihtiyacı olan nem desteğini sağlayarak kuruluk ve kaşıntı problemlerini yok ediyoruz. Bu doğrultuda, DERMA Xᴾᴿᴼ serisini en uygun şekilde temsil edebilecek ismin marka ile de özel bir bağı bulunan, sevgili Duygu Özaslan ile bir araya gelerek keyifli bir iş birliğine imza attık.” dedi.

DERMA Xᴾᴿᴼ Marka Yüzü Duygu Özaslan kendisi için çok özel bir marka olan Head&Shoulders’ın DERMA Xᴾᴿᴼ Scalp & Hair Revitaliser serisi ile ilgili; “Hepinizin de bildiği gibi mevsim geçişlerinde hava değişimiyle birlikte saçımızda ve saç derimizde kuru saç derisi, nemsizlik ve saç dökülmesi gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Saçlarımızın farklı hava şartlarından etkilenmemesi ve nemsiz kalmaması için mutlaka önlem almamız gerekiyor. Head&Shoulders DERMA Xᴾᴿᴼ Scalp & Hair Revitaliser serisini güvenle kullanarak bu durumlarla başa çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dermatolog Cansu Şahin ise sağlıklı bir saç ve saç derisi için ürünlerin içeriğinin başta geldiğini belirterek; “Ürün serisinin kafein, niasinamid, ve B5 vitamini içeren Head&Shoulders DERMA Xᴾᴿᴼ Scalp & Hair Revitaliser serumu gündüz ve gece durulanmadan kullanılıyor ve kullananlara 6500 saç teli görünümü sağlıyor. Head&Shoulders DERMA Xᴾᴿᴼ Scalp & Hair Revitaliser serum, gün içerisinde kullanıldığında saç derisini nemlendiriyor ve saç tellerini kalınlaştırarak daha dolgun saçlar elde etmenizi sağlarken gece kullanımında ise saç derisine nüfuz ederek saç köklerini canlandırıyor ve saçların doğal büyümesine yardımcı oluyor” dedi.

Head&Shoulders DERMA Xᴾᴿᴼ Scalp & Hair Revitaliser’ın formülü ilgi çekti

Kullananların saç ve saç derilerinde olumlu değişimi görebileceği marka Head&Shoulders’ın kafein, niasinamid, Aloe, E vitamini ve B5 vitamini içeren Head&Shoulders DERMA Xᴾᴿᴼ Scalp & Hair Revitaliser formülü lansmanda büyük ilgi gördü.Hem saç derisine ihtiyacı olan nem desteğini sağlayarak kurumayı önleyen hem de içerdiği cilt bakım içerikleri sayesinde saçların %95’e kadar daha az dökülmesi sağlayan Head&Shoulders DERMA Xᴾᴿᴼ Scalp & Hair Revitaliser serisi saç ve saç derisini canlandırıyor.

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