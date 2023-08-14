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Hazar Ergüçlü’nün acı günü

Hazar Ergüçlü’nün acı günü... İşte detaylar...

Hazar Ergüçlü’nün acı günü

Birsen Altuntaş'ın haberien göre; Hazar Ergüçlü aldığı haberle yıkıldı.

Hazar Ergüçlü’nün acı günü
Ünlü oyuncunun Kıbrıs’ta yaşayan 69 yaşındaki babası gazeteci Süleyman Ergüçlü vefat etti.

Hazar Ergüçlü’nün acı günü
Kalp krizi nedeniyle vefat eden Ergüçlü yine Kıbrıs’ta,son yolculuğuna uğurlanacak.

 

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