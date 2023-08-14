Hazar Ergüçlü’nün acı günü

Birsen Altuntaş'ın haberien göre; Hazar Ergüçlü aldığı haberle yıkıldı.



Ünlü oyuncunun Kıbrıs’ta yaşayan 69 yaşındaki babası gazeteci Süleyman Ergüçlü vefat etti.



Kalp krizi nedeniyle vefat eden Ergüçlü yine Kıbrıs’ta,son yolculuğuna uğurlanacak.

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