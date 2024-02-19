 Hazar Ergüçlü Londra'ya gitti

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, Burberry özel davetlisi olarak, markanın dünyaca ünlü ikonik alışveriş noktası Londra Harrods'da gerçekleştirdiği davete katılım gösterdi.

'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterine hayat veren oyuncu, kombiniyle dikkat çekti.

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