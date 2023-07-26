Hazar Ergüçlü aldığı karardan geri adım attı

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisi biten Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak, birlikte yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti.



Ünlü oyuncu bikinili karelerini yayınladı.



Ergüçlü, daha önce takipçilerine kapattığı mesajları da açtı.



Oyuncuya artık takipçileri mesaj gönderebiliyor.

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