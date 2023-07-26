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Hazar Ergüçlü aldığı karardan geri adım attı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aldığı karardan geri adım attı. İşte detaylar...

Hazar Ergüçlü aldığı karardan geri adım attı

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisi biten Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak, birlikte yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti.

Hazar Ergüçlü aldığı karardan geri adım attı
Ünlü oyuncu bikinili karelerini yayınladı.

Hazar Ergüçlü aldığı karardan geri adım attı
Ergüçlü, daha önce takipçilerine kapattığı mesajları da açtı.

Hazar Ergüçlü aldığı karardan geri adım attı
Oyuncuya artık takipçileri mesaj gönderebiliyor.

Hazar Ergüçlü aldığı karardan geri adım attı

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