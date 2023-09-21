Kanal D'nin iddialı yeni dizisi “Dilek Taşı”, bu akşam da izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam edecek.



Dizinin başrol oyuncusu Hazal Subaşı, ‘Figen’ karakteriyle büyük beğeni topluyor. Oyunculuğu ve performansıyla dikkat çeken Subaşı, izleyicilerin gönlünde taht kurdu. ‘Figen’ karakterinin karmaşık duygusal dünyasını ustalıkla yansıtan başarılı oyuncu, seyircilerden tam not aldı.

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