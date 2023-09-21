  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hazal Subaşı'nın performansı sosyal medyada gündem oldu

Hazal Subaşı'nın performansı sosyal medyada gündem oldu

Hazal Subaşı'nın performansı sosyal medyada gündem oldu

Kanal D'nin iddialı yeni dizisi “Dilek Taşı”, bu akşam da izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam edecek.

Hazal Subaşı'nın performansı sosyal medyada gündem oldu
Dizinin başrol oyuncusu Hazal Subaşı, ‘Figen’ karakteriyle büyük beğeni topluyor. Oyunculuğu ve performansıyla dikkat çeken Subaşı, izleyicilerin gönlünde taht kurdu. ‘Figen’ karakterinin karmaşık duygusal dünyasını ustalıkla yansıtan başarılı oyuncu, seyircilerden tam not aldı.

Hazal Subaşı'nın performansı sosyal medyada gündem oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Defne Samyeli'den balkon pozları
  Magazin

Defne Samyeli'den balkon pozları

Eşi Engin Polat'ın uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen Dilan Polat, bakın ne alıyor?
  Magazin

Eşi Engin Polat'ın uçak aldığı haberleriyle gündemden düşmeyen Dilan Polat, bakın ne alıyor?

Sıla lösemili çocuklara ses oldu
  Gündem

Sıla lösemili çocuklara ses oldu

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü
  Gündem

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü

Nilüfer kötü haberi duyurdu
  Gündem

Nilüfer kötü haberi duyurdu

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer karnı burnunda görüntülendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer karnı burnunda görüntülendi