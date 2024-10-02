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Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un dizisi için geri sayım başladı!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı, TOD’un merakla beklenen yeni dizisi Sorgu için geri sayım başladı. İşte detaylar...

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un dizisi için geri sayım başladı!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı, TOD’un merakla beklenen yeni dizisi Sorgu için geri sayım başladı.

 Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un dizisi için geri sayım başladı!

Tanıtımlarıyla büyük ilgi çeken dizi 10 Ekim’de yayın hayatına başlıyor.

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un dizisi için geri sayım başladı!
Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanacak olan

 Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un dizisi için geri sayım başladı!

Tod Studios imzalı dizinin karakter afişleri de izleyicinin beğenisine sunuldu.

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