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Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi. İşte detaylar...

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi

Hazal Kaya, kızı Süreyya'nun birinci doğum gününü kutladı.

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi
Hazal Kaya ve Ali Atay, çocuklarının doğum gününü kutladı.

 Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi

Kaya, "Canım kızım, kalbim Süreyya'm. Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu hala inanamıyorum!

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi

 İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Bu dörtlü fotoğraflara baktıkça gözlerim doluyor, sizinle aile olmak ne güzel" diye yazdı.

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