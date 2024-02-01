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Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti... İşte detaylar...

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti

Hazal Kaya ve Ali Atay, geçtiğimiz günlerde çocukları Fikret Ali ile birlikte İstinye Park’ta görüntülendi. Adeta aile saadeti yaşayan ünlü çift, oğulları Fikret Ali'ye ve kızları Leyla’ya alışveriş yapacaklarını söylediler.

 Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti

Kardeşlerin arası nasıl, anlaşmazlık oluyor mu? sorusu üzerine Hazal Kaya, "Normalde kardeşler arasında ufak tefek anlaşmazlıklar olur ama biz henüz yaşamadık. Hep iyi olmalarını isteriz” dedi.

 Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti

Çocuklarıyla birlikte mağazaları dolaşan ünlü çift, alışveriş sonrası yorgunluk kahvesi içerek keyifli bir gün geçirdiler. 

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