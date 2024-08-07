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Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Aslı Kızmaz Filenin Sultanları'nı desteklemek için Paris'e gitti

Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Aslı Kızmaz Filenin Sultanları'nı desteklemek için Paris'e gitti. İşte detaylar...

Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Aslı Kızmaz Filenin Sultanları'nı desteklemek için Paris'e gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları yarı final maçına 8 Ağustos Perşembe günü çıkacak.

Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Aslı Kızmaz Filenin Sultanları'nı desteklemek için Paris'e gitti
Turu geçen taraf, finalde Brezilya-ABD karşılaşmasının galibiyle altın madalya için mücadele edecek. Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Aslı Kızmaz Filenin Sultanları'nı desteklemek için Paris'e gitti.

 

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