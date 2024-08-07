A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları yarı final maçına 8 Ağustos Perşembe günü çıkacak.



Turu geçen taraf, finalde Brezilya-ABD karşılaşmasının galibiyle altın madalya için mücadele edecek. Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Aslı Kızmaz Filenin Sultanları'nı desteklemek için Paris'e gitti.

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