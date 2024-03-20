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Hazal Kaya'nın alışveriş günü

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın alışveriş günü... İşte detaylar...

Hazal Kaya'nın alışveriş günü

Hazal Kaya, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan oyuncu, bir süre burada mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

 Hazal Kaya'nın alışveriş günü

Sempatik tavırlarıyla etrafına neşe saçan Hazal Kaya, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yanına gelen her sevenleriyle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren oyuncu, spor ve şık AVM kombini ile de beğeni topladı.

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