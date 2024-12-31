 Hazal Kaya ile Ali Atay oğulları Fikret Ali'nin 5 yaşını kutladı

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali, 5 yaşına girdi.

Çift, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hazal Kaya ile Ali Atay, oğullarının doğum gününü Star Wars konseptli parti ile kutladı.

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