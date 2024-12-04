  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hazal Kaya'dan üzen haber!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan üzen haber. İşte detaylar...

Hazal Kaya'dan üzen haber!

Hazal Kaya, köpeği Sherlock'u kaybetti.

Hazal Kaya'dan üzen haber!

Oyuncu, Instagram'dan minik dostunun fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi.

Hazal Kaya'dan üzen haber!
Kaya, "Canım oğlum. Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim. Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz 10 yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşçakal benim güzel oğlum" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi!
  Magazin

Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi!

Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!
  Magazin

Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın kötüleri bir arada
  Magazin

Yeşilçam'ın kötüleri bir arada

Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı
  Magazin

Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı

Giray Altınok anısıyla ağlattı
  Magazin

Giray Altınok anısıyla ağlattı

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın evlilik itirafı!
  Magazin

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın evlilik itirafı!