Hazal Kaya'dan üzen haber!

Hazal Kaya, köpeği Sherlock'u kaybetti.

Oyuncu, Instagram'dan minik dostunun fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi.



Kaya, "Canım oğlum. Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim. Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz 10 yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşçakal benim güzel oğlum" dedi.

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