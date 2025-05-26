 Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor!

Çaykur Rizesporlu milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar ile evliliğe ilk adımı attı.



Akaydın, sevgilisine evlenme teklifi etti.



O anları organizasyon şirketi Instagram adresinden paylaştı.

Çağlar, "Evet dedim!" notuyla o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

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