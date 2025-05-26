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Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor!

Ünlü çift Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor! İşte detaylar...

Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor!

Çaykur Rizesporlu milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar ile evliliğe ilk adımı attı.

Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor!
Akaydın, sevgilisine evlenme teklifi etti.

Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor!
O anları organizasyon şirketi Instagram adresinden paylaştı.

 Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor!

Çağlar, "Evet dedim!" notuyla o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor!

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