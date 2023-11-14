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SnobMagazin.com

Hayvanlar aleminin büyüleyici iç dünyasına yolculuk başlıyor!

Dünyaca ünlü “Body Worlds: Animal Inside Out – Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi” ilk kez Türkiye’ye geliyor.

Hayvanlar aleminin büyüleyici iç dünyasına yolculuk başlıyor!

Dünyanın en önemli deneyim sergilerini ülkemize getiren HUPALUPA Expo, bu kez  Alman Anatomist Gunther von Hagens’in plastinasyon tekniği ile çürümez hale getirdiği 100’den fazla hayvan bedeni ve vücut uzvunun yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Hayvanlar aleminin büyüleyici iç dünyasına yolculuk başlıyor!

 

Aralık ayı itibarıyla Metropol İstanbul Ataşehir’de ziyarete açılacak olan bu eşsiz serginin bilimsel ve tıbbi danışmanlığını İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa üstleniyor.

Filden zürafaya, keçiden yılan balığına, ahtapottan devekuşuna kadar 100’den fazla gerçek hayvan bedeninin kusursuz iç dünyasının, kaslarının, iskelet sisteminin ve damarlarının sanatsal bir anlayışla sunulduğu serginin küratörlüğünü ise Dr. Angelina Whalley yapıyor.

Hayvanlar aleminin büyüleyici iç dünyasına yolculuk başlıyor!

Bilim ve sanat çevreleri tarafından “dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi” olarak tanımlanan ve Nat Geo Wild lisanslı içeriklerle zenginleştirilmiş proje, ziyaretçilerini adeta bir anatomi safarisine çıkarıyor.

Teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı sunarak, hayvan iç organlarının karmaşıklığını ve farklı türlerin anatomilerini anlaşılır bir şekilde sunacak olan sergi; aynı zamanda doğal yaşam alanlarının korunmasına olan sorumluluğumuzu hatırlatırken, 7’den 70’e tüm ziyaretçileri, hayvan yaşamına daha fazla saygı göstermeye teşvik ediyor.

Tüm dünyada; 6 kıtada, 34 ülke ve 140 şehirde 50 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Body Worlds sergileri, tüm zamanların en uzun süre açık kalan sergisi olarak biliniyor.

 

Bilim ve sanatın bir arada yer aldığı bu benzersiz deneyimin biletleri ise Biletix'te…

 

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