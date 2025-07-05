  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hayko Cepkin canlı kayıtlarını tek albümde topladı

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin canlı kayıtlarını tek albümde topladı. İşte detaylar...

Hayko Cepkin canlı kayıtlarını tek albümde topladı

Hayko Cepkin, 20 yıllık kariyerinin zirvesindeki canlı kayıtlarını tek bir albümde topladı!

Hayko Cepkin canlı kayıtlarını tek albümde topladı

Hayko Cepkin, Sizi Büyüten Şarkılar adıyla yerini alan bu epik koleksiyon, sanatçının büyük ses getiren stadyum show'undan, efsaneleşen senfoni konserlerinden ve karantina dönemi şarkılarının ruhunu bambaşka bir dokunuş ile sunan canlı performanslarından seçilmiş en güçlü anları bir araya getiriyor.

 Hayko Cepkin canlı kayıtlarını tek albümde topladı

Bu albüm, Hayko Cepkin'in sıra dışı müzikal evrenine dalıyor ve Cepkin'in canlı performanslarının yanı sıra ilk defa dinleyici ile buluşan stüdyo şarkılarının büyüleyici atmosferini deneyimlemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Türkan Şoray kanunları değişti
  Magazin

Türkan Şoray kanunları değişti

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi
  Magazin

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi

Kibariye ve Tekir’den yaz bombası
  Magazin

Kibariye ve Tekir’den yaz bombası

Aylin Aksoy Bodrum’da tatil yapıyor
  Magazin

Aylin Aksoy Bodrum’da tatil yapıyor

Bülent Ersoy, Sanat Güneşi Zeki Müren'e neden fırça attı? Zeki Müren, Mehmet Yüzüak'ı neden tokatladı?
  Magazin

Bülent Ersoy, Sanat Güneşi Zeki Müren'e neden fırça attı? Zeki Müren, Mehmet Yüzüak'ı neden tokatladı?

Emir Can İğrek’ten minik hayranlarına sürpriz
  Magazin

Emir Can İğrek’ten minik hayranlarına sürpriz