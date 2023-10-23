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SnobMagazin.com

Hayırlı evlat

Hayırsever iş insanı Menekşe Kankavi hayır ve yardım yapmak isteyenlere örnek olacak bir davranış sergiledi.

Hayırlı evlat

Kankavi, Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığı ile rahmetli annesi Sevim Kankavi’nin hayrına ihtiyaç sahibi bir engelli hastaya akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Muğla Milas’a bağlı Bozalan Köyü’nde yaşayan ve bir süre önce geçirdiği iş kazası nedeniyle yüzde 94 engelli olan ve evinden çıkamayan 51 yaşındaki Kıymet Aydın’a akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

Hayırlı evlat

Bozalan Köyü muhtarı Dursun Kayıhan tarafından teslim edilen tekerlekli sandalye ile hareket özgürlüğüne kavuşan Kıymet Aydın’nın sevinci Menekşe Kankavi’yi oldukça mutlu etti. Kankavi “Bu tür destekler yardım ve hayırlar elbette gizlidir. Ben örnek olmak ve özellikle hayırların engelli vatandaşlara yapılmasına da dikkat çekmek istedim” dedi.

Hayırlı evlat

Akülü sandalyesine kavuşan ve yatağından dışarıya çıkma imkanı bulan Kıymet Aydın da yapılan yardıma teşekkür etti. Köy muhtarı Dursun Kayıhan’da Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederek “Yardımları köyümüze kadar ulaşan Engelsiz Yaşam Vakfı’na, başkanı Atilla Kaplakarslan ve Menekşe Kankavi hanıma çok teşekkür ederiz. Evinde yatağa bağımlı olan bir engelli kardeşimize özgürce hareket imkanı verdiler” dedi.

 

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