Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın nereye defnedileceği belli oldu.



Amerika'nın New Jersey eyaletinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman sanatçı, bir süredir eşi Nermin Bezmen ile Amerika'da yaşıyordu. Savacı, New Jersey'de defnedilecek.

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