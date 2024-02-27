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Hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın nereye defnedileceği belli oldu

Hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın nereye defnedileceği belli oldu. İtşe detaylar...

Hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın nereye defnedileceği belli oldu

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın nereye defnedileceği belli oldu.

Hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın nereye defnedileceği belli oldu
Amerika'nın New Jersey eyaletinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman sanatçı, bir süredir eşi Nermin Bezmen ile Amerika'da yaşıyordu. Savacı, New Jersey'de defnedilecek.

 

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