‘Hayata Devam’ sergisi Memorial Bahçelievler’de

Ressam Banu Sağnak Erten’in, farklı teknikler kullanarak yaptığı resimlerden oluşan ‘Hayata Devam’ sergisinin simgesel omurgasını ‘keşişler’ oluşturuyor. Sanatçının kesişlerden ilham alarak çağdaş bir yorum getirdiği eserleri, keşişlerin dünyasına atıfta bulunuyor ve zaman içindeki yolculuklarını izlememize olanak sağlıyor. Sanatçının, tuval üzerine yağlı boyayla ürettiği seçkin sergisinde, pek çok kültür öğesinden yararlanarak hayata geçirdiği 13 farklı yapıt bulunuyor. Sanatçı, tablolarında kullandığı duygusal ve ruhsal bağlamlardan yola çıkarak, ziyaretçileri içsel bir yolculuğa davet ediyor. Serginin simgesi yeşil kelebek, organ bağışı ile ikinci yaşamına kavuşan hastaları ve “yeniden doğuşu” simgeliyor.

10 Haziran’a kadar görülebilecek

Serginin, 22 Mayıs Çarşamba günü Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi’ndeki açılış lansmanında, ‘Organ Bağışında Farkındalık’ panel programı da yer alacak. Organ bağışı farkındalığına dikkat çekmek amacıyla, Banu Sağnak Erten’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, organ bağışı ve organ nakline dair merak edilen soruları yanıtlayacak.

Organ bağışı farkındalığına dikkat çekmek, organ nakli bekleyen hastalara umut olabilmek ve toplumda organ bağışı bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen lansmana, organ nakli sonrası yeniden hayata tutunan nakil hastaları ile yakınları da katılacak. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı ise Organ Nakli Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği’ne aktarılacak.

Tüm sanatseverlere açık olacak sergi, 10 Haziran’a kadar Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi alanında ziyaret edilebilecek.

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