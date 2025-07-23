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Hayal Köseoğlu ticarete atıldı!

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! İşte detaylar...

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı!

Başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra girişimciliğe de adım attı. Son dönemde vaktinin büyük bölümünü resim yaparak geçiren Köseoğlu, şimdi de kurduğu “Şemini” markasıyla dikkat çekiyor.

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı!

Yurtdışı seyahatinde gördüğü ve çok beğendiği telefon şemsiyesini kendi tasarımıyla hayata geçiren Köseoğlu, özellikle yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden hem ekranı hem de kullanıcıyı koruyan bu pratik ürünü Trendyol üzerinden satışa sundu.

Kısa sürede ilgi gören “Şemini” telefon şemsiyeleri, hem fonksiyonel hem de eğlenceli tasarımıyla öne çıkıyor. Satışlardan memnuniyetini dile getiren Köseoğlu, “Kendi ihtiyacımdan doğan bir fikirdi, şimdi başkalarının da hayatını kolaylaştırdığını görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

 

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