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Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor. İşte detaylar...

Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor

Başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra şimdi de resim sanatındaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.

 Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor

Son dönemlerde vaktinin büyük kısmını evinde tuval başında geçiren Köseoğlu, kendi internet sitesini açarak eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya başladı.

 Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor


Resim yapmanın kendisi için adeta bir terapi olduğunu belirten Köseoğlu, “Resim yapmak beynimi en hızlı boşaltan şey. Hiçbir şey düşünmüyorum.

 Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor

Hem sinir sistemimi sakinleştiriyor hem de sonuç odaklı olmaktan kurtarıyor beni.

 Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor

Süreçten keyif almayı ve anda kalmayı hatırladım, çocukluğumdan beri ilk defa” diyerek bu alana olan tutkusu ve içsel dönüşümünü dile getirdi.

 

Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor
KENDİ SANAT SİTESİNİ AÇTI
Sanatçı, orijinal eserlerinin yanı sıra koleksiyonerler için limitli edisyonlar, ilgilenen sanatseverler içinse açık edisyonlar da hazırladığını açıkladı.

Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor
Kendi yarattığı eserlerle maddi kazanç sağlamanın bambaşka bir his olduğunu vurgulayan Köseoğlu, “İnsanın zihnini inanılmaz özgürleştiriyor” sözleriyle sanatın hayatındaki yerini özetledi.

Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor
Hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Hayal Köseoğlu, şimdilerde ilk sergisi için gün sayıyor.

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