‘Hatıran Yeter’ oyuncuları gala yemeğinde buluştu  

Ömer Faruk Yardımcı’nın yazıp yönettiği, yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği, başrollerini ise Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Sümeyye Aydoğan’ın paylaştığı “Hatıran Yeter” filmi 16 Şubat Cuma günü vizyona giriyor. Heyecanla beklenen film için 13 Şubat Salı akşamı 888 Private İstanbul adlı mekânda gala yemeği düzenlendi. Geceye tam kadro katılan film ekibi, yemek öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

80’LERDEN GÜNÜMÜZE

Yönetmen ve senarist Ömer Faruk Yardımcı, “80’lerde başladığımız gerçek bir hikâyeyi günümüze kadar getirdik. İşitme engelli iki bireyin yaşadığı mücadeleyi anlattık. Çok güzel bir süreçti. Bu serüvende yanımda olan, bana inanan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

ZOR AMA DEĞERLİ BİR SÜREÇTİ

İşitme engelli bir genci canlandıran Aytaç Şaşmaz, “3 gün sonra filmimiz vizyona girecek, çok heyecanlıyız. Başından beri çok zor bir süreçti ama aynı zamanda çok da değerliydi. Filmdeki herkes gereken özeni gösterdi ve elinden geleni yaptı. O nedenle çok gururluyuz, çok mutluyuz. ‘Hatıran Yeter’ 16 Şubat’ta seyirciyle buluşacak ve çok güzel bir serüveni olacak” dedi. Başarılı oyuncu, oynadığı ‘Baha’ karakteri için de şöyle konuştu: “Baha sağır bir birey. Rol için yaklaşık 1.5 ay boyunca günde 6-8 saat eğitim aldık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık.”

GURUR DUYUYORUM

Baha gibi işitme engelli olan ‘Leyla’ rolünü üstlenen Sümeyye Aydoğan heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Çok gururluyum. Oyuncu arkadaşlarımın hepsini teker teker tebrik ediyorum. Kendimizle gurur duyuyorum, çünkü bir ‘ses’ olmaya geliyoruz. İnanılmaz heyecanlıyız. Umarım siz de bizim mutluluğumuzu paylaşırsınız.”

SEVGİYİ HATIRLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR

‘Zehra’ karakterine hayat veren Belçim Bilgin, proje için şöyle konuştu: “Çok özel bir iş olduğunu düşünüyorum. Özellikle bugünlerde birçok zorluk yaşarken sevgiyi hatırlamaya, sevginin filmini izlemeye ihtiyacımız var. Benim filmi izleme şansım oldu. Çok dokunaklı, çok etkileyici bir film olduğunu düşündüm. Verdiğimiz emeğin karşılığını perdede görmek çok mutlu etti. Sevgili Burak’la Adem ve Zehra’nın aşkını hayata geçirdik. Sınır tanımayan bir aşkın hikâyesi. Sevgili yönetmenimiz Ömer Faruk Yardımcı ve Berkin Kaya bizim bu filmi hayallerimizin ötesinde koşullarda yapmamızı sağladılar. Ben de herkese teşekkür ediyorum.”

SEKTÖR AÇISINDAN DA MUHTEŞEM BİR İŞ

Adem’i oynayan Burak Sevinç şunları söyledi: “Bir oyuncunun yaşamaktan mutluluk duyabileceği en güzel şeyleri bu projede yaşadığımızı söyleyebilirim. Bizim sektörümüz açısından da muhteşem bir iş geliyor hem görüntü kalitesi, hem oyunculuklar, hem çekimler hem de yapım tarafı açısından. Bu kadar rahat ve keyifli çalışmak, oyuncular için muhteşem bir duygu. Biz 2.5 ay boyunca bunu yaşadık. Bizler çok mutluyuz, seyircide de bu kesin karşılığını bulacaktır.”

AYLA BALYEMEZ SAHNEDE

Gala yemeği, müzik dünyasının son dönemdeki yıldızlarından Ayla Balyemez’in seslendirdiği şarkılarla renklendi.

İŞTE FİLMİN KONUSU

Oyuncu kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı “Hatıran Yeter”in konusu şöyle: Kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın Baha adında bir oğulları olur. Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla’yla tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine âşık olur. Ancak mutluluklarının önüne büyük engeller çıkacak, Baha’nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermesi gerekecektir...

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