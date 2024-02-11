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Hatice Şendil, Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü için bakın ne dedi?

Hatice Şendil, Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü için bakın ne dedi? İşte detaylar...

Hatice Şendil, Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü için bakın ne dedi?

Spor yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olan Hatice Şendil, alışveriş için geldiği İstinye Park'ta objektiflere yansıdı.

 Hatice Şendil, Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü için bakın ne dedi?

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Şendil, spor yaptığı paylaşımları ile alakalı sorular üzerine, "Spor yapmak benim için hayatımda bir rutin. Ben bu paylaşımın bu kadar gündem olacağını düşünmüyordum" dedi.

 Hatice Şendil, Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü için bakın ne dedi?

Ünlü oyuncu, 'İnci Taneleri' dizisindeki Hazar Ergüçlü’nün danslarını hakkında, “Hazar benim çok yakın arkadaşım ve oyunculuğunu her zaman çok beğendiğim bir meslektaşım. Yine oyunculuğunu konuşturmuş” diyerek alışveriş turuna devam etti.

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