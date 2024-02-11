 Hatice Şendil, Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü için bakın ne dedi?

Spor yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olan Hatice Şendil, alışveriş için geldiği İstinye Park'ta objektiflere yansıdı.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Şendil, spor yaptığı paylaşımları ile alakalı sorular üzerine, "Spor yapmak benim için hayatımda bir rutin. Ben bu paylaşımın bu kadar gündem olacağını düşünmüyordum" dedi.

Ünlü oyuncu, 'İnci Taneleri' dizisindeki Hazar Ergüçlü’nün danslarını hakkında, “Hazar benim çok yakın arkadaşım ve oyunculuğunu her zaman çok beğendiğim bir meslektaşım. Yine oyunculuğunu konuşturmuş” diyerek alışveriş turuna devam etti.

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