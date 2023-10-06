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Hatice Aslan kombiniyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Hatice Aslan kombiniyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Hatice Aslan kombiniyle dikkat çekti

Hatice Aslan, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Hatice Aslan kombiniyle dikkat çekti
Uraz Kaygılaroğlu’nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye gelen Hatice Aslan'ın neşeli ve eğlenceli halleri dikkat çekti. Sahne öncesi objektiflere poz veren oyuncunun, kırmızılar içindeki şık stili ise beğeni topladı.

 

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