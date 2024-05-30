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Hataylı olan Uğur Aslan, Hatay’ın neye ihtiyacı olduğunu açıkladı?

Hataylı olan Uğur Aslan, Hatay’ın neye ihtiyacı olduğunu açıkladı? İşte detaylar...

Hataylı olan Uğur Aslan, Hatay’ın neye ihtiyacı olduğunu açıkladı?

 

Uğur Aslan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Final yapan 'Yargı' dizisinde yer alan oyuncu, "Yargı bitti kederliyiz. Üç yıl çok keyifli geçti. İnsan üzülüyor tabii biz iyi anlaşan bir ekiptik. Askerlikteki bir duygu gibi askerlik bitince boşluğa düşersiniz ya tam olarak öyle bir duygudayız" dedi.

 Hataylı olan Uğur Aslan, Hatay’ın neye ihtiyacı olduğunu açıkladı?

'Yargı'nın Orta Doğu ve dünyanın pek çok ülkesinden takipçisinin olmasıyla ilgili Aslan, "Çok insan tarafından sevilmek güzel şey ama onu taşıyacak kabuğunuz olması lazım. O çok hoşuma gidiyor tarifsiz bir duygu. Dünyanın pek çok ülkesine satılıyor ciddi bir ticaret hacmi var ülkeye döviz katkısı var" diye konuştu.

 Hataylı olan Uğur Aslan, Hatay’ın neye ihtiyacı olduğunu açıkladı?


6 Şubat depremlerinde Hatay'da 11 yakınını kaybeden Uğur Aslan, "Bölgede insanlar neye ihtiyaç duyuyor?" sorusuna, "Hatır sormaya... Orada insan enkazı var, onu çok unutuyoruz. Keşke böyle otobüsler dolusu insanlar gitse ve sadece sohbet etsinler. Eeli boş gitsinler, biz ağırlarız" yanıtını verdi.

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