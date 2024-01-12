Hastane atıklarının sanata dönüşüm yolculuğu

Deniz Sağdıç’ın “Sanat İyileştirir” isimli sergisine; Şahika Ercümen, Nefise Karatay, Şebnem Dönmez, Onur Büyüktopçu, Cihan Nacar, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Gizem Hatipoğlu, Merve Sevi, Nisa Bölükbaşı ve Simay Rasimoğlu başta olmak üzere pek çok ünlü isim ve basın mensubu katılım gösterdi.

Sanatın pozitif ve iyileştirici gücüne inanan, sanatı bazı tedavi süreçlerine entegre eden Memorial Sağlık Grubu, sürdürülebilirlikle sanatı birleştiren dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç’ın kendine ait üslubuyla ürettiği portre eserlere ev sahipliği yapıyor.

Deniz Sağdıç, her türlü kullanılmış objeyi ve atık malzemeleri sanatın iyileştirici gücünden ilham alarak portre eserlere dönüştürüyor. Sanatçının, geri ve ileri dönüşüm prensibiyle ürettiği tablolar, yeniden değerlendirebilir, doğaya dost ve sürdürülebilir bir sanat zeminini ifade ediyor.

Memorial Sağlık Grubu’yla, “Sanatın İyileştirici Gücü” teması kapsamında bir araya gelen sanatçının, sergi içerisinde farklı millet ve yaş gruplarını bir araya getirerek ürettiği portre eserleri, geri dönüşümün en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Sağdıç, Memorial Hastaneleri içerisinde geri dönüşüme bırakılan atık kan tüpü kapakları, tarihi geçmiş ilaç atıkları gibi pek çok materyali kullanarak eserlerini üretiyor ve sergi içerisinde alışagelmiş “hastane” algısına yönelik farklı bir perspektif sunuyor.

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, sanatsal çalışmaların ve hastane içine konumlandırılan sanat alanlarının, hastalara moral veren ve tedavi süreçlerini destekleyen etkinlikler olduğunu söyledi. 7’den 70’e herkesin sanatla buluşacağı etkinliklerin önemine de değinen Uludüz, “Memorial Sağlık Grubu olarak, sanatın pozitif ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Sanat ve sanatçı dostu hastanelerimizle sanatın iyileştirici gücünden ilham alıyor, sanat dünyasına yeni eserler kazandırıyoruz. Yalnızca insana değil, çevreye ve sanata duyarlı bir anlayışla inşa edilen hastanelerimiz, 18 yıl boyunca pek çok sanat eseri ve sergiye ev sahipliği yaptı. Hastalarımız ve yakınları tedavi dönemlerini, sanatla iç içe bir ortamda ve pozitif bir enerjiyle geçiriyor. Çünkü sanat galerilerimizde hastaların gün içinde moral bulmasını sağlamak, motivasyonlarını yükseltmek bizim için ayrı bir sorumluluk. Kurumumuzun DNA’sında yer alan kavramlarla birlikte sanata, çevreye ve topluma fayda sağlamak asli görevimizden biri. Bu nedenle sanatın, ruh ve beden sağlığı üzerindeki sihirli etkisini hastanelerimize taşımaktan mutluyuz.

Deniz Sağdıç, sürdürülebilirlik alanında önemli eserler ortaya koyan, örnek bir sanatçı. Çevre dostu hastane vizyonumuz doğrultusunda kendisiyle bu anlamlı projeyi hayata geçirme fırsatı bulduk. Kendisinin, hastanelerimizden toplanan pek çok atık materyali kullanarak ürettiği eserlerden ikisini daha önce Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunmuştuk. Herkes tarafından ilgiyle karşılanan bu eserlerin tamamlanmasıyla da projenin startını, “Yeşil Hastane” konseptiyle uluslararası alanda akredite olan Bahçelievler Hastanemizde verdik.

Türkiye’de sanatın gelişimine katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu ortaya koymak için çıktığımız bu yolda, Sanatçımız Deniz Sağdıç’ın usta ellerinden çıkan geri dönüştürülebilir bir sergiye ev sahipliği yapmak, bizim için oldukça sevindirici ve gurur verici. Dünyanın değişen sanat atmosferinde, hastane atıklarından evrilen ve sürdürebilirliğe dikkat çeken bu sergiyi ziyaret etmeleri için tüm sanatseverleri davet ediyorum. Eminim, yakından bakıldığında korkuyla karışık heyecan uyandıran bir kan tüpü kapağının, uzaklaştıkça içimizi ısıtan bir insanın yüzüne dönüştüğünü görmek, ziyaretçilerimiz için de güzel bir deneyim olacak” dedi.

Sanat terapisinin toplum ve insanlık tarihi açısından önemli bir yeri olduğunu ifade eden Sanatçı Deniz Sağdıç da, “Benim için tuvaller, duygu veya düşüncelerimi aktarabilmem için kusursuz bir platform. Bu sergide birçok atık malzemeyi bir araya getirerek, bütün ve dönüştürülebilir bir sanat nesnesi ortaya koymaya çalıştım. Portre çalışmalarımda, sadece kişilerin mimik ifadelerini resmetmiyor, aynı zamanda resmettiğim karakterlerin ruh ve özlerine dokunmaya çalışıyorum. Memorial Sağlık Grubu işbirliği ile hastane atıklarını geri dönüştürmek amacıyla başlattığımız sanat çalışmaları ile sanat dünyasına yeni eserler kazandırırken, geri dönüştürebilir ürünlerle doğayı ve kaynaklarımızı korumayı amaçlıyoruz. Sergimin; yeni tanı alan, tedavisi devam eden tüm hastalara moral vermesini umut ediyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.” dedi.

Sanatçı Deniz Sağdıç’ın geri dönüşümden elde ettiği malzemeleri bir araya getirerek oluşturduğu portre sergi, 2 ay süresince Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Sağlık sektöründe yeni bir anlayış ile Dünya’nın ilk LEED Platinum sertifikasına layık görülen tam teşekküllü hastane olma özelliğini taşıyan Memorial Bahçelievler, sağlık sektöründeki hizmetlerinin yanı sıra sanata ve doğaya karşı gösterdiği çalışmaları ile dikkat çekiyor.

Türkiye’de kaliteli sağlık hizmetlerinin öncüsü olan ve uluslararası arenada bilimsel başarılarıyla adından söz ettiren Memorial Sağlık Grubu; İstanbul, Ankara, Kayseri, Antalya, Diyarbakır ve Romanya olmak üzere toplam 12 hastane, 1 tıp merkezi, 1 wellness merkezi ile hastalarına hizmet veriyor.

Sergi 1 yıl boyunca tüm Memorial Sağlık Grubu Hastanelerinde sergilendikten sonra sürdürülebilir yaşama hizmet veren yeni hastane yatırımlarında konumlandırılacaktır.

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