Hasret giderdiler 

El ele poz veren çift, yemek yiyip, sinemaya gitti. Bir süre seyahatte olduğunu söyleyen Saygıner, sevgilisiyle uzun süre Nişantaşı'nda kalarak hasret giderdi.

Çifti gören bir kişi, "Çok yakışıyorsunuz. Size nazar boncuğu lazım" diyerek, seslendi. Teşekkür eden oyuncu ve bilardocu, yemek için bir restorana geçti. Çift, tarzıyla da dikkat çekti.

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